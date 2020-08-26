شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس يحتضن كلبه "تايلور" للاحتفال باليوم العالمى للكلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم العالمى مايكل دوجلاس فى أحدث إطلالة له وهو بصحبه كلبه تايلور، بمناسبة اليوم العالمى للكلب، الذى يوافق اليوم 26 أغسطس من كل عام، ونشر النجم صاحب الـ75 عاما، صورته وهو يحتضن كلبة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور لإنستجرام، ليحى الاحتفالية العالمية.

وعلى سياق آخر، حرص دوجلاس، على استعادة ذكرياته مع النجم العالمى صامويل جاكسون فى العرض الأول لفيلمهما Ant-Man الذى عرض عام 2015 في سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ونشر دوجلاس منذ اسابيع ، بعض من صوره مع جاكسون الذي شاركه في أحداث الفيلم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليعلن عن بعض كواليس اليوم الذي قضاه بصحبه عدد كبير من عشاق عالم مارفل.



مايكل دوجلاس

وكانت قد قررت شركة مارفل منح الضوء الأخضر لإنتاج جزء ثالث من فيلم الأكشن والخيال العلمي الشهير Ant-Man ، ومن المقرر أن يقود عملية الإخراج " بيون ريد "، صانع الجزأين الأول والثاني من الفيلم، على أن يعرض الجزء الجديد عام 2021 بحسب ما صرحت به صحيفة Th Hollywood Reporter.

وحقق الجزء الأول من فيلم Ant-Man إيرادات وصلت إلى 57 مليون دولار محلياً، و519 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.