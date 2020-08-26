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شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تطرح برومو أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتحلك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة أنغام، البرومو التشويقى لكليب أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتحلك"، المقرر طرحها كاملة قريبا، وهى من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى تميم، حيث نشرت برومو الأغنية عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: " شوفوا الإعلان التشويقى الأول لأغنيتى الجديدة بحبك وبرتحلك".
وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت مؤخراً، عن عمل جديد يجمعها برئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركى آل الشيخ، مؤكدة أن العمل سوف يكون مختلفا، وغردت أنغام عبر حسابها على تويتر، قائلة "عمل جديد ومختلف يجمعنى بالشاعر تركى آل الشيخ المختلف".
يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جداً"، وضم ألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفني"، "هدنة"، "أساميك"، "ليلى"، "هبدأ من الآخر".
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