شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم حميد الشاعرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب حميد الشاعرى من تسجيل ألبوم الجديد بشكل كامل الذي يحمل اسم"ده اللي عليه الطلب"، والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويشمل 10 أغنيات، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن ضمن الشعراء أمير طعيمة، والراحل سامح العجمي، وتامر حسين، وعنتر هلال، ومحمد البوغة، والسيد علي، ومؤمن سالم، وصابر كمال، وأحمد حبيب، محمد البدري.

ومن الملحنين عزيز الشافعي، والراحل أشرف سالم، ورامي جمال، ومحمد رحيم، وعصام كاريكا، وعمرو الشاذلي، وبلال سرور، ومديح محسن، وأحمد البرازيلي، أما الموزعين توما، وتميم، وطارق عبد الجابر، ونديم الشاعري، ووسام عبد المنعم، وأحمد حسام و الهامي دهيمة، وأمين نبيل.

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وكان آخر ألبومات حميد الشاعرى بعنوان "روح السمارة"، والذى طرح 2006، وطرح حميد الشاعرى مؤخراً أغنية ديو بمشاركة كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر بعنوان "قادرين"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال".