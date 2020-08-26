شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: مفيش خلاف مع عمر كمال وأغنية لغبطيطا على قناته بالاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مطرب المهرجانات حسن ساكوش، لـ"الخليج 365"، أن أغنية "لغبطيطا" طرحت على قناة زميله مطرب المهرجانات عمر كمال بالاتفاق بينهما من بداية الأمر وله الحق فيها، معرباً عن سعادته بنجاح الأغنية وأصبحت تريند رقم واحد منذ طرحها بساعات ووصلت إلى مليون مشاهدة على يوتيوب.

وأضاف شاكوش أن عمر كمال صديقه ولا خلاف بينهما، لافتاً إلى أنهما متواجدان فى تونس حالياً لإحياء حفل غنائى هناك ويقيمان فى فندق واحد وكل ما يقال عن وجود خلاف بينهما ليس صحيح.

يذكر أن شاكوش وعمر كمال طرحا أمس أغنيتهما "لغبطيطا"، أمس الثلاثاء على يوتيوب ، وظهر من خلالها شاكوش وعمر بشكل "الجرافيكس" على كل مقطع، مع الخلفية ألوان جديدة تتماشى مع الأغنية.

الأغنية الجديدة تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهما عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهما، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.

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وكان طرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة.

وكان قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية فى اجتماعه إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية، كما قرر المجلس إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية 100 حساب مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.

كما قرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع غير المصرح لهم بمزاولة المهنة وستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أى جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام.