شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يتحول لملاكم فى فيديو جديد ومحمد عبدالرحمن مازحا: خليها على الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو جديد يظهر من خلاله أثناء التدريب على الملاكمة استعدادا لخوض تجربة فنية جديدة، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وكتب معلقاً "هذه لعبتى، لا تتحدانى".

وسرعان ما حصد الفيديو على عدد كبير من المشاهدات والتعليقات خلال دقائق من نشره، وكان من أول المعلقين على الفيديو الفنان محمد عبد الرحمن، الذى كتب مازحاً "خليها على الله".

ويشارك أحمد العوضى فى أحدث أعماله مسلسل شديد الخطورة، ‏الذى يعرض حاليا على منصة watch it، ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏

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مسلسل "شديد الخطورة" يخطط تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.









كما شارك العوضى فى موسم رمضان الماضى في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.