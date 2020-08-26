شكرا لقرائتكم خبر عن world music awards تهنئ الهضبة لتخطى "أماكن السهر" 5 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الحساب الرسمى لجائزة world music awards عبر موقع " فيس بوك"، على تهنئة الميجا ستار عمرو دياب على نجاح أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، وتحقيقها أكثر من 5 ملايين مشاهدة، منذ طرحها منذ يومين.



عمرو دياب

وكتبت فى تعليقها: "الأسطورة المصرية عمرو دياب يطلق البوب ​​السحري الصيفي الجديد "أماكن السهر" ويرافقه الفنانة الموهوبة دينا الشربيني تصل إلى 5 ملايين مشاهدة في أول 12 ساعة.. وهى الأكثر رواجًا على موقع youtube ، وتم تصوير الفيديو كليب على الساحل الشمالي "أماكن السحار" من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وإخراج أحمد النجار".

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وتعد هذه الأغنية هي ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائى الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة، حيث كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام 1996 عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب وماله" عام 2005، وجاء كليب "أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.

ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفنى إذ تعاقد مع إحدى المنصات الإلكترونية على إنتاج عمل درامى من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل، كما أعلن عن إحيائه حفل أون لاين خلال الفترة المقبلة.

وظهر عمرو دياب في الكليب باطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".