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توم كروز فى جولة بسيارة أجرة فى أنحاء لندن ويتسلل لإحدى السينمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان العالمى توم كروز مقطع فيديو ممتعًا أثناء جولته فى لندن أمس الثلاثاء بينما كان يتحرك فى جميع أنحاء المدينة فى سيارة أجرة سوداء.

 

الممثل البالغ من العمر 58 عامًا، الذى ارتدى قناعًا واقيًا للوجه أثناء تصوير الفيديو وسط أزمة كوفيد 19، تسلل أيضًا إلى إحدى السينمات المزدحمة، لمشاهدة فيلم جديد Tenet، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

 

 

يبدأ توم مقطع الفيديو الخاص به بالقيادة متجاوزًا قصر باكنجهام حيث تعرف عليه مجموعة من المعجبين على الدراجات، ويمزح الممثل ويقول: كيف يحدث ذلك؟ أنا أرتدى قناعاّ، ينتقل توم بعد ذلك إلى السينما، حيث يقف أمام ملصق فيلم Tenet، ويقول: "ها نحن ... نعود إلى السينما!".

 

ثم يظهر في الفيديو نجم هوليوود جالسًا في السينما وهو يرتدي قناعه محاطًا برواد السينما الآخرين.

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توم بداخل السينما
توم بداخل السينما

توم كروز يرتدى قناع للوجه
توم كروز يرتدى قناع للوجه

توم كروز يلوح لمعجبات
توم كروز يلوح لمعجبات

 

بعد مشاهدة عرض خاص لكريستوفر نولان تينيت، يقف توم يصفق ويقول: "من الرائع أن أعود إلى السينما للجميع، أحببته!".

 

ومن ناحية أخرى من المعروف عن النجم العالمى توم كروز أنه يؤدى مشاهد الأكشن الصعبة، حيث ظهر يقفز من دراجة نارية في الهواء أثناء تصوير مشاهد من الجزء السابع من فيلم مهمة مستحيلة على ارتفاع 500 قدم من أعلى منحدر بطول 650 قدما.

وذكرت جريدة مترو البريطانية أن توم كروز، البالغ من العمر 58 عاما، يقوم بتصوير بعض مشاهد الأكشن الأسبوع الماضى فى أوكسفورد دشاير بالمملكة المتحدة.  

وأوضح التقرير أن توم كروز ارتدى بدلة راكبي الدراجات النارية الواقية، وقفز من الدراجة النارية من أعلى منحدر بطول 650 قدمًا.

وتابع التقرير أن "توم" بقى مثبتا في الهواء بواسطة أسلاك الأمان، ولكن الدراجة النارية اشتعلت فيها النيران، حيث تحطمت على بعد أمتار قليلة، حيث كان من المفترض نزوله على وسائد مبطنة.

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