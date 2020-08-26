5 معلومات مهمة قبل مشاهدة "عقيدة".. لن تفهم الفيلم بدونها

يعد فيلم Tenet "عقيدة"، أحد أكثر الأفلام المنتظرة هذا العام بعد عدة تأجيلات تخوفًا من فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويستقبل الجمهور الفيلم بحماس شديد بعد عودة دور العرض على استحياء، لكن يشوب هذا الحماس بعض الحيرة بسبب صعوبة وغموض أحداث الفيلم.

موقع "ستاندرد كو" البريطاني برصد في التقرير التالي أبرز المعلومات التي يجب أن تعرفها قبل مشاهدة الفيلم في السينما.



1- اختبار ذكاء





واحد من أبطال الفيلم، نيل الذي يقوم بدور روبرت باتينسون، يملك شهادة دكتوراة في الفيزياء، وبالتالي يصعب فهم كثير من جمله، لذلك على المشاهدين توقع صعوبة ربط كثير من تفاصيل الفيلم من أول مشاهدة.



2- أسماء الأبطال معقدة

يلعب الممثل جون ديفيد واشنطن، البطل الرئيسي للفيلم، دور جاسوس للمخابرات الأمريكية المركزية يطلق على نفسه اسم The Protagonist (البطل)، وهذا هو اللقب الوحيد الذي يخاطبه به الجميع حتى نهاية الفيلم؛ فإذا لم تكن من أنصار الأسماء الغريبة والمطولة ربما ترغب في إعادة النظر في مشاهدة الفيلم.



3- يشبه أفلام جيمس بوند





نجحت شركة وورنر بروس المنتجة للفيلم والمخرج كريستوفر نولان في التكتم على كل تفاصيل القصة، ومن هنا بدأت تخمينات الجمهور في الظهور.

يصف البعض فيلم "عقيدة" بـ"بوند نولان"، إذ أن كلاً منهما يركز على الجاسوسية مما يفتح مجالًا للمقارنة.



4- مواقع التصوير

صٌور فيلم "عقيدة" في 7 دول مختلفة، إذ بدأ التصوير في شهر يوليو/تموز عام 2019، في دولة إستونيا الأوروبية، حيث تم إنفاق 18.5 مليون دولار من ميزانية العمل.

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تشمل قائمة الدول الأخرى: المملكة المتحدة وإيطاليا والهند، وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها كريستوفر نولان بتصوير فيلم في 7 دول مختلفة.

قرار التصوير في كل هذه الدول ينبع من رغبة نولان في تقديم فيلم تجاري ضخم يكتسح إيرادات الصيف، ويعني أيضًا أن حبكة الفيلم ستتشعب وتطول.



5- متصل بفيلم Inception





صرح بطل الفيلم جون واشنطن مؤخرًا، أن هناك صلة بين فيلم "عقيدة" و"إنسيبشن" ولكنه لم يصرح بالسبب.

في كل الأحوال سيتطلب الفيلم أكثر من مشاهدة واحدة لاستيعاب كل تفاصيله وربطه بأعمال نولان السابقة.

على الجانب الآخر أثار طرح فيلم جديد في السينمات بعد طول توقف حماس الجمهور والمشاهير على حد سواء، إذ شوهد النجم توم كروز مرتديًا قناعه في اتجاهه لمشاهدة "عقيدة" في لندن.

وشجع توم كروز الجمهور على العودة للسينمات وإحياء الصناعة من جديد، من خلال مقطع فيديو نشره على موقع إنستجرام، مرفقًا بتعليق: "فيلم ضخم وشاشة ضخمة، لقد أحببت الفيلم".

والتزم "كروز" بإجراءات الحماية مرتديًا قناعًا على وجهه طوال الوقت لحمايته من فيروس كورونا.

ويقضي "كروز" أغلب وقته في لندن حاليًا، لتصوير فيلم "المهمة المستحيلة 7"، بعد استكمال تصويره مؤخرًا، إثر توقف دام شهور تخوفًا من كورونا.



