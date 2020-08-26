عمرو دياب في موقف محرج.. شاكوش وعمر كمال "رقم واحد"

عبر مطرب المهرجانات المصري عمر كمال، عن سعادته بنجاح أغنية "لغبطيطا"، التي طرحت عبر قناته بمشاركة حسن شاكوش مطرب المهرجانات.



وكشف" كمال" في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن النجاح هذه المرة يختلف عما سبق في ظل وجود منافسة قوية مع أغنية عمرو دياب "أماكن السهر"، وأغنية حسين الجسمي "بالبنط العريض".

وقال "كمال" إن "النجاح في هذه الأغنية يعني الكثير، خاصة بعد تصدر الأغنية للتريند رقم 1 على يوتيوب في مصر والدول العربية"، حسب قوله، معتبرا أن: "هذا يؤكد أننا ما زلنا موجودين مع الجمهور في الشارع".

الأغنية الجديدة تأتي بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهما عن إحياء الحفلات الموسيقية، وبعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الأغنية التي جمعته مع المطرب المصري أحمد سعد.