فن ومشاهير

سر إلغاء حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

الخليج 365

الأربعاء 2020/8/26 07:40 م بتوقيت أبوظبي

أجّلت شركة "تذكرتي" المصرية حفل المغني عمرو دياب، الذي كان من المقرر تنظيمه يوم الجمعة 28 أغسطس/آب في مدينة العلمين الجديدة. 

وعزا مصدر قرار الشركة بتأجيل الحفل إلى خشية المنظمين من عدم التزام الجمهور بإجراءات التباعد الجسدي وعدم المخاطرة خوفاً من التقاط عدوى المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما ذكرت جريدة "الدستور" المصرية.

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وطرح النجم المصري الملقّب بـ"الهضبة"، الإثنين، أحدث كليباته الغنائية بعنوان "أماكن السهر"، والذي يتعاون فيه مع الشاعر تامر حسين، وهو من ألحان عزيز الشافعي.

وظهرت في الكليب الفنانة الفنانة دينا الشربيني وعدد من الأصدقاء المقربين لعمرو دياب.

ووفق آخر إحصاء لوزارة الصحة المصرية، فإنّ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 97 ألفا و619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تمَّ شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

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