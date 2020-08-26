محمود عبد المغني يعرب عن سعادته بمشاركة مي عز الدين عمل فني

أبدى الفنان المصري محمود عبد المغني، سعادته بحضوره العرض الخاص لفيلم "توأم روحي"، من بطولة النجم حسن الرداد، والنجمتين أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

وقال عبد المغني على هامش العرض الخاص للفيلم: "النهاردة يوم حسن الرداد، إن شاء الله يبقى فيلم مميز، أنا متعود إنه بيعمل حاجات بتحترم عقلية المشاهد".

وأضاف: "متوقع إن الفيلم هينجح بمشاركة أمينة خليل والمخرج عثمان أبو لبن والمنتج أحمد السبكي، كل الناس دول بيبشروا إن في حاجة حلوة في الفيلم ده ولازم يتشاف".

وعن تغيير جلد حسن الرداد في هذا الفيلم وتقديمه شخصية رومانسية، قال: "متعة الممثل في التغيير مش الثبات، المتعة إنك تعملي أدوار متجددة ومختلفة".

وواصل: "الحمدلله كل دور بعمله بحس إنه جديد، ومبسوط بردود الأفعال الفترة الي فاتت في رمضان ومع فيلم صاحب المقام الحمدلله".

واستطرد الفنان المصري: "السينما والتلفزيون هيرجعوا زي الأول وأحسن بعد كورونا، أنا دلوقتي بصور خيط حرير مع مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر وبإذن الله هيعجب الجمهور في رمضان اللي جاي".

وعن ظهوره الدائم مع عائلته في الصور وما إذا كان يخشى الحسد من عدمه، قال: "خليها على الله الواحد بيأمن نفسه والحمدلله أنا بتصور مع أسرتي وسايب كل أموري على الله ومعنديش وسواس الحسد ده".

يذكر أن من بين أبرز الأفلام التي شارك فيها محمود عبد المغني، فيلم "حملة فرعون"، الذي تم عرضه العام الماضي، حيث سبق وأن تعرض لإصابة بالغة أثناء تصويره بسبب مشاهد العنف والأكشن.

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وأعرب حينها عبد المغني في تصريحات إعلامية خلال حضوره حفل العرض الخاص لفيلم "حملة فرعون" عن سعادته لوصول الفيلم إلى العالمية بعد مشاركة بعض النجوم العالميين وتغطية العديد من القنوات الأجنبيه لأحداثه.

وعن رأيه في النجوم الأجانب وطبيعة دورهم في الفيلم، أوضح بأنهم استفادوا كثيرًا من النجوم العالميين؛ لأنهم على مستوى عال جدًا من الاحتراف والمهنية، كما أنهم على المستوى الأخلاقي متواضعون لدرجة كبيرة.

يذكر أن فيلم "حملة فرعون" شارك في بطولته كوكبة من النجوم، منهم عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي، وسوزان نجم الدين، وقمر، وبيومي فؤاد، وفراس سعيد، وحمدي المرغني، والنجوم العالميون مايك تايسون، وبيج رامي، وكرم جابر.

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