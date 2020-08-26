الفيلم الوثائقي "الأمل المجمّد: السعي للعيش مرتين" يُعرض على Netflix

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت منصة Netflix، عن عرض الفيلم الوثائقي التايلندي الحائز على عدّة جوائز من إخراج الصحفية وصانعة الأفلام "بايلين ويدل" ويحمل عنوان "الأمل المجمّد: السعي للعيش مرتين"على مستوى العالم ابتداءً من تاريخ 15 سبتمبر.

يأخذ هذا الفيلم الوثائقي الجمهور في رحلة مؤثّرة مع الأبوين التايلنديين اللذين يعتنقان البوذية، إثر قرارهما بالاحتفاظ بابنتهما "أينز"، البالغة من العمر عامين بعد تجميد جثتها في يوم وفاتها بسبب سرطان الدماغ. وقد أصبحت "أينز" بذلك أصغر إنسان في العالم يخضع للحفظ بالتجميد.

تقول المخرجة والمنتجة "بايلين ويدل": "لقد كانت رحلة تصوير عائلة "أينز" في حدث قرارهم الأصعب وإخلاصهم لابنتهم مثيرة للعواطف. وإنه لشرف عظيم وتجربة موسّعة للآفاق أن نشهد أهم اللحظات التي مرّت بها العائلة، حيث قادتني قصتهم إلى طرح أسئلة حول الحياة والإيمان والحب، وتأثرت بها من نواحٍ عدّة. إنني متحمسة جدًا لمشاركة هذه التجربة مع المشاهدين على Netflix."

يقول "آدم ديل ديو" نائب رئيس قسم الأعمال الوثائقية الأصلية الطويلة: "يسعدنا أن نرحب بالفيلم الوثائقي "الأمل المجمّد: السعي للعيش مرتين" ضمن قائمة الأعمال الوثائقية المتنامية الحائزة على جوائز في Netflix. ما يجعل هذه القصة مميزة للغاية هو أنها تأتي من تايلاند، وقد أخرجتها "بايلين" وفريقها من المنتجين التايلانديين الموهوبين بحرفية متقنة. إننا ندعم تمامًا رؤية "بايلين" بالحرية الإبداعية للتعبير عن هذه القصة الفريدة للحب غير المشروط، والتي سيكون لها صدى واسع لدى الجماهير في جميع أنحاء العالم."

حصل الفيلم الوثائقي "الأمل المجمّد: السعي للعيش مرتين" من إخراج "بايلين ويدل" على العديد من الجوائز العالمية، حيث فاز كأفضل فيلم وثائقي دولي طويل في مهرجان "هوت دوكس" الكندي الدولي للأفلام الوثائقية لعام 2019، كما فاز في مهرجان سان أنطونيو للأفلام المستقلة لعام 2020 من بين تسعمائة فيلم.

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سيكشف إصدار Netflix من الفيلم الوثائقي "الأمل المجمّد: السعي للعيش مرتين" لقطات لم تُعرض من قبل لأرشيف عائلة "أينز". وستتم دبلجته إلى إحدى وثلاثين لغة منها البرتغالية البرازيلية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية اللاتينية والبولندية والإسبانية (القشتالية) والتايلاندية والتركية.

نبذة عن الفيلم

بعد وفاة الطفلة "أينز" من بانكوك، والتي تبلغ من العمر عامين، إثر سرطان في الدماغ، تُصبح أصغر إنسان يخضع للحفظ بالتجميد، وذلك بعد أن قرّرت عائلتها أن تحفظ جثّتها في مختبر أمريكي، إذ يقبع رأس الطفلة ودماغها حاليًا في خزّان بولاية "أريزونا". ويتتبّع الفيلم الوثائقي، "الأمل المجمّد: السعي للعيش مرتين"، قصة العائلة التي اتخذت هذا القرار الجريء، حيث يتوق والد الطفلة، العالِم في مجال الليزر، منح "أينز" فرصة العودة إلى الحياة في جسد تم تجديده. ويغرس الأب هذا الحلم في ابنه العبقري ذي الخمسة عشر عامًا "ماتريكس"، والذي يرغب بأن يلعب دورًا في عملية إعادة إحياء أخته الصغيرة، غير أن ما سيكتشفه لاحقًا سيهدد أمل العائلة القاطع في العلم.