شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتى" تؤجل حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منتصر النبراوى، رئيس شركة تذكرتى وبريزنتيشن، لـ"الخليج 365"، أنه تم تأجيل حفل الهضبة عمرو دياب، والذى كان من المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة بعد غد الجمعة، تحت رعاية وتنظيم "تذكرتى"، موضحا أن الحفل سيقام فى وقت لاحق عندما تسمح الظروف حتى تتم إقامة حفل كبير يليق بالهضبة وبشركة "تذكرتى".

كان النجم عمرو دياب قد طرح أمس الأول الاثنين أحدث كليباته الغنائية بعنوان "أماكن السهر"، والذى يتعاون فيه مع شاعره المفضل تامر حسين، من ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

وحرص الهضبة فى هذا الكليب على أن تظهر الفنانة دينا الشربينى معه، بالإضافة إلى أصدقائهما المقربين للغاية، ومنهم عمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة، والمنتج موسى عيسى.