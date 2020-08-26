شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عن لغبطيطا : النجاح المرة دى مختلف عشان بننافس عمرو دياب والجسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب عمر كمال لـ"الخليج 365" إنه سعيد للغاية بالنجاح الذى حققته أغنية "لغبطيطا"، التى طرحها عبر قناته أمس بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، موضحا أن النجاح هذه المرة مختلف خاصة فى ظل وجود منافسة قوية مع أغنية الهضبة عمرو دياب "أماكن السهر"، وأغنية النجم حسين الجسمى "بالبنط العريض".

وأضاف كمال: "هذا النجاح ليس الأول بينى وبين حسن شاكوش فسبق وحققنا نجاحات كثيرة سابقة فى أغانى مثل "بنت الجيران"و"عود البطل"، ولكن عندما نصعد لـ تريند رقم 1 على مصر، والدول العربية، هذا يؤكد أننا مازالنا موجودين مع الجمهور فى الشارع".

وتابع كمال قائلا: "النجاح محسوب لينا كلنا أنا وشاكوش، وبقينا خلاص أسامينا إحنا الاثنين مرتبطة ببعض، وده يعتبر التعاون السادس، مؤكدا أنه يتواجد حاليا فى تونس لتقديم عدد من الحفلات هناك، وتسجيل عدة لقاءات تليفزيونية عبر القنوات هناك".

الأغنية الجديدة تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهما عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهما، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.