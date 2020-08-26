شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع ومصطفى خاطر يحتفلان بعيد ميلاد محمد عبد الرحمن "توتا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان على ربيع بعيد ميلاد صديقه محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا"، الذى يتم عامه الـ34 اليوم، ونشر صورة تجمعهما على حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "عيد ميلاد سعيد يا توتا وعقبال مليون سنة".



علي ربيع

فيما حرص النجم مصطفى خاطر على تهنئته على طريقته الخاصة، ونشر صورة له مع محمد عبد الرحمن فى حمام السباحة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا :"كل سنة وإنت طيب يا عبودة ودايما فى المايه مع بعض كالعادة".

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مصطفي خاطر

وكان آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن مسلسل "جمجوم وبم بم- الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، الذى يعرض حاليًا على إحدى المنصات الرقمية العربية، وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.

وانتهى الفنان محمد عبد الرحمن من تصوير دوره في فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، حيث يظهر كضيف شرف خلال أحداث العمل، المقرر أن يطرحه فى دور العرض السينمائى الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته غادة عادل وعمرو عبد الجليل وعدد من ضيوف الشرف مثل الفنان شريف رمزى، حيث يتبقى أسبوع على انتهاء التصوير.