شكرا لقرائتكم خبر عن الصديق الوفى.. فى اليوم العالمى للكلب نجوم يعتبرونه الأقرب لقلوبهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل عشاق الكلاب باليوم العالمى لهذا الحيوان الذى يحظى بمكانة متميزة للغاية، لما يتميز به من صفات الوفاء والحب غير المشروط، ويعشق الكثير من نجوم الفن الكلاب علي جميع أنواعها وفصائلها، وعادة ما يشاركون جمهورهم بلقطات وصور مميزة معهم، حيث يرافقوهم دائما في جميع الأماكن المتواجدين بها.

ومن أكثر النجوم الذين يعبرون دائما عن عشقهم للكلاب هو النجم أحمد فهمى، فله علاقة خاصة جدا بالكلاب، حيث دائما ما ينشر عبر حساباته على السوشيال ميديا، صورا وفيديوهات مع الكلاب الخاصة به والتى يربيها، كما تأثر للغاية، حينما رحل أحد كلابه، كما أنه يعتبر من أبرز الفنانين الذين يدافعون عن حقوق الحيوانات عبر السوشيال ميديا، ونشر أحمد فهمى عبر حسابه على "إنستجرام"، فيديو جديد لتبنيه كلب جديد من أحد الملاجئ، وذلك بحسب الفيديو الذى نشره على "ستورى" حسابه على انستجرام.



أحمد فهمى وكلبه



احمد فهمي وهنا الزاهد مع كلبهما

ولا يختلف النجم أحمد مكى كثيرا عنه، فهو دائم الحديث عن كلبه الذى تبناه من الشارع، وشارك متابعيه وجمهوره مؤخرا بصورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها وهو يحتضن كلبه كما لو كان أبنه، والتي سرعان ما حصدت عددا كبيرا من الإعجابات والتعليقات على الصورة.



أحمد مكي مع كلبه



مكي وكلبه



مكي

بينما عبرت الفنانة سوسن بدر عن حبها لكلبتها "أفروديت"، وأنها الأقرب لقلبها ومن قامت بتسليتها وقت قيود الحظر التي فرضها فيروس كورونا هلي الجميع لعدة أشهر، حيث شاركت جمهورها بمقطع فيديو من حديقة منزلها مع كلبها خلال العزل المنزلى وعلقت قائلة :"انا و كلبتي أفروديت و الهدوء في الحظر ... خليكم في البيت".

أما النجم خالد الصاوى فعلاقته مع كلبه خاصة جدا وتتميز بخفة الدم والطرافة، وكان شارك جمهوره فيديو خاص بينه وبين كلبه داخل منزله، عبر صفحته "تويتر"، ويتحدث معه ويقلده فى طريقة العواء، وتفاعل معه جمهوره وأبدو إعجابهم بالفيديو.

ومن وقت لآخر تتفاعل النجمة نيللى كريم مع متابعيها عبر صور مع كلابها، والتي تحرص علي اصطحابهم معها بعطلتها الصيفية، وهو ما حصل مؤخراً حينما نشرت صورة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام بالإضافة إلى فيديو ظهرت فيه أثناء ركوبها مركب فى البحر وتمسك بكلبها بالإضافة إلى استماعها إلى أغنية حلوة يا بلدى.



نيللي كريم وكلبها



نيللي كريم

وبالمثل شاركت النجمة كارول سماحة جمهورها بصور جديدة لها مع كلبها خلال قضاء إجازتها الصيفية فى العين السخنة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة علي الصور قائلة :"القهوة مع سنوبي".

Advertisements



كارول سماحة

فيما كشف الفنان ماجد المصرى عن حبه للكلاب من خلال 3 صور جديدة نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث ظهر فيها بصحبة "ناركوس" اسم كلبه الذى وصفه بأنه صديقه الوفى، حيث علق على تلك الصور بكتابة "مساء الفل، يوم جميل مع ناركوس، صديقى الوفى".



ماجد المصرى



ماجد المصرى مع ناركوس

وقابل الفنان رامى جمال، وفاء الكلاب بالمثل، حيث حرص على الذهاب برفقة كلبه المريض إلى الطبيب ليعالجه، وشارك جمهوره بصورتين مع كلبه تشارلى، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب رامى قائلا: "تشارلى وهو راجع من عند الدكتور ووهو رايح تعبان وواخد حقن بس مصمم يحط ايده على كتفى برضه انا مش عارف ازاي مكنتش عايش مع الكائن الوفي العسل ده قبل كده معاك لحد ما تخف وتفوق ان شاء الله".



رامي جمال



رامي جمال مع كلبه

فيما أكدت الفنانة رانيا يوسف، علي حبها للكلاب، مشيرة إلى أنها تمتلك خمس كلاب في منزلها وتحرص علي اللعب معهم كل يوم، ونشرت صورة تجمعها مع كلبيها خلال قيادتها الدراجة، عبر حسابها بموقع تويتر، وعلقت قائلة :" الكلب هو الشيء الوحيد على الأرض الذي يحبك أكثر مما تحب نفسك".



رانيا يوسف مع كلبها



