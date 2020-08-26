اعرف كلمات أغنية "لخبطيطا" لـ حسن شاكوش وعمر كمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال أغنية جديدة تحمل اسم "لخبطيطا"، مناسبة لأجواء الصيف وظهر من خلالها بشكل "الجرافيكس" على كل مقطع، من الخلفية ألوان جديدة تتماشى مع الأغنية وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" . وتقول كلمات الأغنية : رجعنا ليكو هنعلم تاني فيكو جامدين دايما عليكو كاسحين كل المجال يلا الدنيا زيطا وهنعمل لغبطيطيتا أسامينا دي ع الخريطه معروف مين التقال التعليم ف الرأس قولنا مش بالكراسيا حتت بونبانويا يا حتت اناناس يا بت فردايه واستك والعود حلو وفنتستك علي صوتي بتهزي وسطك ضحكتك هيا ميزتك جاي ليه تصالحني ياللي انت زمان جارحني متقوليش اسف سامحني بعدك عني دا هيريحني البت دي عايزه بوسه هتشوفها تقول عروسه سنيوره مالعين المحروسه طب ليه عملالي مقموصه وركبت الاكس 6 بطلت اركب انا تاكس وعملت السيكس باكس وبلاغيكي بتتقلي هننزل شيشه ميكس ونقضي السهره لوكس وجايبلك اغلي بوكس ولساكي بتتقلي انتي خلبوصايا ملفوفه ف العبايه مكسوفه يا مشمشايا Advertisements متفوكي خليكي معايا نفسي ف الذبادي طب صعب ولا عادي انا شكلي هروح دادي واطلب منو الايادي قلبوظه مقلبظه ويالهوي لو متنرفزه تلاقيها حلوه ومعجزه زي اللوحه المتبروزه سمباتيك يا قوطه ف المشيه تشوفها بطه بتعدي ف اى حته دي بتلف خمسه وسته لسا زي منا علي مبدأ الجدعنه وماليش انا ف النفسنه ياض عمرك متكون انا قالو عني الكاريزما ف اليوم بصرف ميت روزمه وفي ناس يجيو وقت الازمه ملهومش اى لازمه كل الناس ديابه والدنيا دي بتتغابه بنسي الهم كلو لما اسمع منك بابا انتي السنيوريتا يا كريزا ف بسكويتا اه يا اطعم ماللوليتا وكلاس وكمان بسيطه يلا نتجوز يلا نسافر بره متسيبنيش دي العيشه مره انتي ف القلب وجوه الروح سكنتي مهما بتكبرى زي منتي الأغنية الجديدة تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهما عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهما، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.

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