شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات دور السينما الصينية الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل شباك التذاكر الصيني انتعاشا في حجم مبيعاته التي تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات الأسبوع الماضي لتصل إلى 960 مليون يوان (حوالي 140 مليون دولار).وذكرت جمعية السينما الصينية –في بيانات أصدرتها اليوم- أن شباك التذاكر الصيني (ثاني أكبر سوق من نوعه عالميا) سجل خلال الفترة بين 17 و 23 أغسطس الجاري إجمالي إيرادات مبيعات وصلت 960 مليون يوان، بزيادة قدرها 257% مقارنة بالأسبوع السابق عليه الذي سجل 269 مليون يوان (9ر38 مليون دولار).

وأضافت الجمعية أن عدد رواد السينما ارتفع بشكل كبير ليصل إلى 26 مليون شخص، مقارنة بالأسبوع السابق عليه الذي سجل 5ر8 مليون شخص.

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وتم إطلاق فيلم الحرب الملحمي "800" رسميا يوم الجمعة بعد أربعة أيام متتالية من العرض التجريبي الذي انتهى يوم الخميس، حيث ساهم الفيلم بأكثر من 80% من إيرادات شباك التذاكر الأسبوعي الصيني، ليسجل 790 مليون يوان (114 مليون دولار).

وبدأت دور السينما الصينية إعادة فتح صالاتها في 20 يوليو الماضي بعد أشهر من الإغلاق بسبب تفشي وباء (كوفيد-19).