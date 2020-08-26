شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تعبر عن اشتياقها لابنتها نور عمرو دياب بصورة من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة شيرين رضا، عن اشتياقها لابنتها نور عمرو دياب، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورتين الأولى تجمعها بابنتها خلال فترة الطفولة وأخرى لابنتها وهى صغيرة، صحبتها بتعليق: "Miss my Noonoo".





من ناحية أخرى تشارك شيرين رضا حاليا فى تصوير فيلم "قمر 14"، وهو العمل الذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم؛ ‏على رأسهم خالد النبوى، غادة عادل، دينا الشربينى، أحمد الفشاوى، شيرين رضا، ‏بيومى فؤاد، أحمد مالك، خالد أنور وآخرون، إخراج هادى الباجورى.‏

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نور عمرو دياب