شيرين رضا تعبر عن اشتياقها لابنتها نور عمرو دياب بصورة من الطفولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة شيرين رضا، عن اشتياقها لابنتها نور عمرو دياب، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورتين الأولى تجمعها بابنتها خلال فترة الطفولة وأخرى لابنتها وهى صغيرة، صحبتها بتعليق: "Miss my Noonoo".
من ناحية أخرى تشارك شيرين رضا حاليا فى تصوير فيلم "قمر 14"، وهو العمل الذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم؛ على رأسهم خالد النبوى، غادة عادل، دينا الشربينى، أحمد الفشاوى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد مالك، خالد أنور وآخرون، إخراج هادى الباجورى.
نور عمرو دياب
كما يعرض حاليا للفنانة شيرين رضا فيلم "الغسالة"، التى تشاك فيه كضيف شرف، من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته كل من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.
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