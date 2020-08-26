فيديو.. محمد رمضان يمارس الرياضة على متن طائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
ظهر الفنان محمد رمضان، وهو على متن طائرة متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، بصحبة عائلته.
ونشر "رمضان" فيديو داخل الطائرة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "إلى دبي".
وظهر رمضان بالفيديو، وهو يمارس الرياضة على نغمات أغنيته نمبر وان، كما ظهر بالفيديو شقيقه محمود رمضان و٤ فتيات داخل الطائرة.
من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغانيه "تيك توك"، من إخراج حسام الحسيني.
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