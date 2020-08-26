محمد كيلاني عن أحمد مجدي : "عدوي اللدود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر :
حرص الفنان محمد كيلاني، على مداعبة صديقه الفنان أحمد مجدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.
ونشر كيلاني، صورة تجمعه بمجدي، وعلق: "مع عدوى اللدود في الدراما، وصديقي العزيز في الحياة".
ويستكمل محمد كيلاني، حاليا، تصوير مسلسل "الآنسة فرح" وهو مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، ويتولى إخراج الموسم الثاني المخرج وائل فرج.
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