محمد كيلاني عن أحمد مجدي : "عدوي اللدود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر :

حرص الفنان محمد كيلاني، على مداعبة صديقه الفنان أحمد مجدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشر كيلاني، صورة تجمعه بمجدي، وعلق: "مع عدوى اللدود في الدراما، وصديقي العزيز في الحياة".

ويستكمل محمد كيلاني، حاليا، تصوير مسلسل "الآنسة فرح" وهو مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، ويتولى إخراج الموسم الثاني المخرج وائل فرج.