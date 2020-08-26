"ميوزيك أوورد" عن عمرو دياب: "أسطورة حية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

احتفلت الصفحة الرسمية لجائزة وورلد ميوزيك أوورد العالمية على موقع فيسبوك بالنجم الكبير عمرو دياب بالتزامن مع إطلاق كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، حسب البيان الصادر.

ووصفت" ميوزيك أوورد" عمرو دياب بالأسطورة الحية، مشيرة إلى أن أغنيته الجديدة "أماكن السهر" احتلت تريند مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموسيقى المختلفة منذ طرحها.

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وأضافت أن الهضبة قدم أولى مفاجآته لجمهوره هذا الصيف بإطلاق الكليب الذي شاركت فيه النجمة دينا الشربيني

ومن ناحية أخرى، ما زالت "أماكن السهر" تحتل المركز الأول في تريند مشاهدات موقع يوتيوب محققة 3 ملايين مشاهدة في 48 ساعة فقط، بينما حققت الأغنية 3 ملايين ونصف مشاهدة على موقع فيس بوك.

أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، والكليب إخراج أحمد نجار.