بدأت بـ استغاثة على "فيسبوك" وانتهت بتكفل اتحاد كُتاب مصر بعلاجه.. ماذا حدث مع أشرف عتريس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قبل يومين وجه عدد من المثقفين، نداءات واستغاثات إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، للتدخل لإنقاذ الشاعر والكاتب المسرحي أشرف عتريس، الذي تعرض لأزمة صحية مؤخرًا.

بدأت القصة عندما نشر الكاتب نعيم الأسيوطي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، منشورًا تحت عنوان "نداء واستغاثة عاجلة"، جاء فيه: "أخي الحبيب ورفيق الدرب الكاتب المسرحي والشاعر الكبير أشرف عتريس، يعاني من ورم في الحبل الشوكي، ويحتاج إلى تدخل جراحي فورا".

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وأضاف: "هل تستجيب الدكتورة وزيرة الثقافة لمبدع مخلص من العاملين بهيئة قصور الثقافة؟ هل يتحرك اتحاد كتاب مصر لانقاذه قبل فوات الآوان؟ حيث أن العملية خطيرة جدا، وتحتاج إلى عناية خاصة ودعم مادي كبير جدا.. أنقذوا اشرف أشرف عتريس".

ومن جانبه أكد الكاتب إيهاب الورداني، أمين صندوق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أن النقابة قامت بواجبها تجاه الشاعر أشرف عتريس، مشيرًا إلى أنه تم إجراء التحاليل والأشعات اللازمة للشاعر أشرف عتريس، وتم إرسالها له بمسقط رأسه في المنيا، حتى يتم على إثرها تلقى العلاج في إحدى المستشفيات بمحافظته.

وتعرض الشاعر الكبير أشرف عتريس لوعكة صحية شديدة، وتبين أنه يحتاج لعملية في النخاع الشوكي، وهو الأمر الذي طالب فيه اتحاد الكتاب لعلاجه على نفقة الاتحاد.