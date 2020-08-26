بصورتين لابنتها في الطفولة.. شيرين رضا توجه رسالة لنور عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت الفنانة شيرين رضا صورتين لابنتها نور عمرو دياب في سن الطفولة، عبر حسابها على إنستجرام. وظهرت شيرين في إحدى الصورتين مع ابنتها، بينما الثانية بمفردها. Advertisements وعلقت شيرين على الصور: "وحشتيني يا نونو". وتفاعلت الفنانة رانيا يوسف وهاجر الشرنوبي مع المنشور، بوضع قلوب في التعليقات. يذكر آن آخر أعمال شيرين رضا فيلم "الغسالة"، الذي يعرض حاليا في دور العرض، بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة.

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