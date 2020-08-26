بعد إصابة مؤمن زكريا به.. 5 أفلام رصدت مواجهة عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج لـ"الضمور العضلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

خطف لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا القلوب بعد الكشف عن إصابته بمرض "الضمور العضلي"، ومع ما حظي به من تعاطف أعاد للأذهان سيرة حياة عالم الفيزياء الإنجليزي الشهير "ستيفن هوكينج"، الذي توقع الأطباء رحيله بعد عامين من إصابته بالمرض في شبابه، لكنه عاش حتى بلغ عمره 76 عامًا، وقدمت عن حياته 5 أفلام روائية ووثائقية.

ويعد فيلم "نظرية كل شيء -The Theory Of Everything"، الذي عرض عام 2014 وقبل أربعة أعوام من رحيله في مارس 2018، وهو الأكثر شهرة من بين الأعمال التي رصدت سيرته، ومشواره مع مقاومة المرض النادر الذي لا علاج له.

ورشح الفيلم لخمس جوائز أوسكار، قبل أن يفوز بطله الممثل الإنجليزي إيدي ريدماين بجائزة أفضل ممثل عن أدائه لشخصية "ستيفن"، بالعمل الذي أستوحيت أحداثه من مذكرات بعنوان: "السفر إلى ما لا نهاية - حياتي مع ستيفن هوكينج"، الذي كتبته زوجته الأولى "جين هوكينج".

ورصد الفيلم في إطار رومانسي رحلة الحب الذي جمع "ستيفن، وجين"، وإصرارها على الزواج منه بعد إصابته بالمرض وهو يبلغ 21عامًا، وكيف واجها معا تلك المعاناة ومراحل التغلب على العوائق (منها الكتابة) التي واجهته منذ الستينيات، ولم تمنعه من طرح نظرياته المدهشة، حتى طرح بأواخر الثمانينيات كتابه: "تاريخ موجز للزمن"، الذي حقق مبيعات قياسية.

موجز الزمن

وظهر العالم الفيزيائي الشهير "هوكينج" للمرة الأولى على الشاشة عام 1991، عبر الفيلم الوثائقي "تاريخ موجز للزمن"، A Brief History of Tim، وأخراج الفيلم إيرل موريس، وظهر بالعمل أقارب وأصدقاء ومربية "هوكينج"، وتحدثوا عن تفاصيل حياته.

وشغلت سيرة حياة "هوكينج" مسؤولي قناة BBC، وأنتجوا عام 2004 فيلمًا تلفزيونيًا حمل اسمه، وتناول مسيرته طالبًا في جامعة كامبريدج، وأدى الشخصية بالفيلم، الممثل بيندكيت كامبيربتش.

ما وراء "هوكينج"

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وشهد عام 2009 تقديم الفيلم الثالث عن العالم الفيزيائي الفذ، وحمل عنوان: "ما وراء الطبيعة Beyond The Horizon"، وأخرجه المخرج بروس نيبر، وشارك "هوكينج" بالظهور به مع أبطاله لينا باتل، وجوسيه جام.

ولعبت "لينا" دور الصحفية أوليفيا التي يتم تكليفها بإجراء حوارًا صحفيًا مع العالم الشهير.

وفى عام 2013 حمل الفيلم الرابع أيضًا اسم "هوكينج"، وهو فيلم وثائقي شارك بكتابته والظهور به العالم الشهير، وأخرجه ستيفن فينيجان.

مؤمن مع أحمد عز