شاهد.. إنجي وجدان وزوجها في أحدث ظهور لهما على البحر

شاركت الفنانة إنجي وجدان متابعها صورة جديدة، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت إنجي صورة لها وظهرت من خلالها برفقة زوجها على إحدى الشواطئ، وعلقت عليها قائلة:"الحب"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. برفقة زوجها على إحدى الشواطئ، وعلقت عليها قائلة:"الحب"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. Advertisements الجدير بالذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان الجزء الثاني من مسلسل واكلينها والعة، بالإشتراك مع: آيتن عامر، مي سليم، درة، حسن الرداد، شريف رمزي، تأليف سمر طاهر و رأفت رضا، وإخراج تغريد العصفوري، والذي حقق نسبة نجاح عالية عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية في موسم رمضان الماضي. الجزء الثاني من مسلسل واكلينها والعة، بالإشتراك مع: آيتن عامر، مي سليم، درة، حسن الرداد، شريف رمزي، تأليف سمر طاهر و رأفت رضا، وإخراج تغريد العصفوري، والذي حقق نسبة نجاح عالية عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية في موسم رمضان الماضي.

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