على طريقتها الخاصة.. إسراء عبدالفتاح تهنئ محمد عبدالرحمن بعيد ميلاده

هنأت الفنانة إسراء عبد الفتاح الفنان محمد عبد الرحمن بمناسبة عيد ميلاده، وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
نشرت إسراء صورة لها برفقة زوجها الفنان حمدي المرغني ومحمد عبد الرحمن، وعلقت عليها قائلة:" كل سنة و انت طيبيا تأتووء، و عقبال100000 سنة يا أكتر واحد مضطهدني في حياتي ، بس بحبك جداً إنت و أية والله ".
وأضافت :"ربنا يخليكوا ليا، و يخليلكوا سفيان و ليلي يارب، ويفرحكوا بيهم، كل سنة و إنت ناجح و مكسرالدنيا، و عسل و سكر و من أكتر الناس اللي بيضحكوني في حياتي"، وعلق محمد عبد الرحمن عليها قائلاً:"حبيبتي يا أس يا أم تمارا العسل، ومرات حمدي السكر، ربنا يخليكوا لبعض يارب".
يذكر أن آخر أعمال"إسراء" مسرحية "الطريق إلى المليون"، والتي تم عرضها في مساء الجمعة الماضي على إحدى القنوات التلفزيونية، بطولة: علي ربيع، مُصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد أنور، كريم عفيفي".
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