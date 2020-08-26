أنغامي تنفرد ببث حفل الهضبة "أونلاين"

يستعد تطبيق أنغامي لبث حفل الهضبة عمرو دياب على طريقة "الأونلاين"، حيث أضاف التطبيق تحديثًا جديدًا وهو بث الحفلات الموسيقية مباشرةً، وهو ما يتيح للمشتركين مشاهدة نجومهم المفضّلين وهم يغنّون لهم بالصوت والصورة.
واختارت "أنغامي" أن تفتتح موسم الحفلات"live concerts" المباشرة مع "الهضبة"، وذلك على قاعدة "إن لم تذهب إلى الحفل، نأتي بها إليك".
وسيكون متابعو أنغامي في مصر على موعد مع حفل Vodafone MUSIC الخاص بالفنان عمرو دياب، يوم الجمعة28 أغسطس فى الخامسة مساء، وهو حفل يذاع أونلاين فقط عبر تطبيق أنغامي وليس حفل بجمهور مباشر من الساحل الشمالي.
وسيتمكّن عشّاق عمرو دياب المتواجدين في مصر من مشاهدة حفله حصريًا عبر تطبيق أنغامي، وكل ما عليهم فعله هو الحصول على بطاقاتهم من خلال التطبيق، لتصبح كل "أماكن السهر" مفتوحة أمامهم.
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