صورة .. مي حلمي برفقة صديقتها على شاطيء البحر

نشرت الإعلامية مي حلمي صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "مي" في الصورة برفقة إحدى صديقاتها، على شاطيء البحر، معلقة على الصورة:" دائماً يوجد صديق يسمي صديق الأزمات الوفي .. يحميكي ويعمر لبنان يارب ". شاطيء البحر، معلقة على الصورة:" دائماً يوجد صديق يسمي صديق الأزمات الوفي .. يحميكي ويعمر لبنان يارب ". Advertisements يذكر أن الإعلامية مي حلمي إنفصلت مؤخراً عن زوجها المطرب محمد رشاد، حسب تأكيد الأخير، فيما قالت مي إنه لم يتم إخطارها رسمياً، وربط البعض تبرع مي قبل أيام بفساتين زفافها وطلاقها، لكنها نفت الأمر.

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