صور.. نجوم مسرح مصر يقدمون مسرحية "غفير في بيتي" الجمعة

وسط نجاح جماهيري كبير تعرض قناة "MBC مصر"، بعد غدً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "غفير في بيتي".
تدور أحداث مسرحية "غفير في بيتي"، في اطار كوميدي حول شاب يتقد لخطبة فتاة وهي لا يمتلك أي شيء، وفي الوقت
خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى
تُعرض مسرحية "غفير في بيتي" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 28 أغسطس 2020 الساعة 8:00 مساءً.
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