عمرو الليثي ينعي الإعلامية عفاف عبد الرازق

نعى الإعلامي عمرو الليثي الإعلامية الكبيرة"عفاف عبد الرازق"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك".
وكتب عمرو تدوينة قال فيها:" أنعي بمزيد من الحزن أستاذتنا الإعلامية الكبيرة عفاف عبدالرازقمن رواد التلفزيون المصري.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
يذكر أن عفاف عبد الرازق توفيت اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 80 عاماً، وشيعت جنازتها في مسجد حسن الشربتلي، ودفنت بمقابر الأسرة بمدينة نصر.
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