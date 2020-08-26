وزيرة الثقافة تطلق ملتقى المبادرة المسرحية "المؤلف مصري"
أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة ملتقى المبادرة المسرحية «المؤلف مصري» التي ينظمها البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار من خلال فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسى والهادفة إلى إنتاج 10 عروض مسرحية قصيرة وتصويرها بشكل احترافى وعرضها أون لاين على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين.
قالت عبدالدايم إن ملتقى مبادرة المؤلف مصرى تهدف إلى إنتاج عروض مسرحية مصرية خالصة لم يسبق
من جانبه قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح إن العروض المختارة يتم تصويرها على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية في الفترة من ٣ سبتمبر إلى ٩ نوفمبر المقبل ويقدم كل عرض لمدة ٣ ليال أيام الخميس، الجمعة، السبت من كل أسبوع وهى البيت تأليف وإخراج دكتور جمال ياقوت، خارج المجموع تأليف وإخراج أحمد عبدالجواد، ذهب الليل تأليف أحمد عسكر وإخراج سعيد قابيل، حكايات الصياد وأمير البحار تأليف وإخراج إيهاب مبروك، صورة وبطل تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبدالشفيع، فرحة ما تمت تأليف وإخراج أحمد جابر، جوازة ست نجوم تأليف وإخراج أحمد مصطفى، جنون عادي جداً تأليف مروة فاروق وإخراج ريهام عبدالرازق، سيبوني لوحدي تأليف أسامة الهواري وإخراج محمد الزيني، عد تنازلي تأليف وإخراج أشرف على .
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