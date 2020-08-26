إضافة أربعة سباقات الى بطولة “فورمولا 1”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين

اكد بيان لمنظمي بطولة العالم لـ”فورمولا 1″ اضافة سباقات تركيا (15 تشرين الثاني)، البحرين (29 تشرين الثاني و6 كانون الاول) وأبوظبي (13 كانون الاول)، إلى روزنامة بطولة العالم للموسم الحالي، المعدّلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

واشار البيان الى انه “يمكننا التأكيد ان بعض السباقات ستقام أمام عدد محدود من الجماهير (…) ونعمل مع كل منظم (محلي) لانهاء التفاصيل”.

وشرح البيان ان “جائزة الصين الكبرى المؤجلة لن تقام في 2020 ما يعني إقامة 17 سباقا هذا الموسم من اصل 22 مقررة قبل انطلاقه. وعبرت سوتشي التي تستضيف جائزة روسيا الكبرى في 27 أيلول وبورتيماو لجائزة البرتغال في 25 تشرين الاول عن رغبتهما باستضافة حدث مع جماهير، فيما شهد انطلاق البطولة في النمسا في تموز اقامة سباقات وراء أبواب موصدة. وانضمّت الصين الى لائحة الدول المنسحبة من روزنامة 2020، ووحدها فيتنام التي كانت ستستضيف في نيسان اول جائزة كبرى لا تزال معلّقة لأجل غير مسمى. وستقام جائزة تركيا الكبرى في منتزه اسطنبول الذي استضاف البطولة سبع سنوات بين 2005 و2011. وانضم الى روزنامة 2020 خمسة سباقات لم تكن مدرجة قبل انطلاق الموسم، هي موجيلو (إيطاليا)، نوربورغرينغ (ألمانيا)، بورتيماو (البرتغال)، إيمولا (إيطاليا) واسطنبول”.

وتستضيف البحرين سباقين على حلبة صخير، وكما العادة يقام السباق الاخير من الموسم في ابوظبي في ياس مارينا. وحده إيمولا من بين السباقات الخمسة سيقام على مدى يومين وليس ثلاثة، في 31 تشرين الاول و1 تشرين الثاني.