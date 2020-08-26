مهرجان برلين السينمائي يتحدى كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين

في الوقت الذي تكافح فيه ألمانيا زيادة في اصابات كورونا بسبب العائدين من العطلات والتجمعات العائلية الكبيرة وأماكن الترفيه الليلية، اكد القائمون على مهرجان برلين السينمائي، ان المهرجان سيقام في موعده المقرر في شهر شباط المقبل بغض النظر عن جائحة كوفيد-19. وسيقام مهرجان برلين في الفترة من 11 إلى 21 شباط. حيث ستطبق التدابير الصحية بما يوفر أقصى حماية ممكنة لجميع الضيوف.

وشرح القائمون في بيان انه يجري التخطيط لإقامته بشكله المعتاد، لكن من المقرر أن يطبق سوق الفيلم الأوروبي الذي يقام في نفس موعد المهرجان نموذجاً يتضمن فعاليات عبر الإنترنت وأخرى واقعية. وسوق الفيلم الأوروبي هو مركز الأعمال لمهرجان برلين وواحد من أكبر أسواق الأفلام الدولية على مستوى العالم.

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واضاف البيان “ستحدد إدارة المهرجان في الأسابيع المقبلة التعديلات في هيكل المهرجان وبرنامج الأفلام والعدد الإجمالي للأفلام التي ستتم دعوتها”.

وعادة ما يجتذب مهرجان برلين السينمائي، أحد أهم الأحداث السينمائية في أوروبا، 480 ألفاً من المخرجين والنجوم وعشاق السينما لحضور الأفلام في دور العرض السينمائي بالعاصمة الألمانية. وتعتبر جائزة الدب الذهبي التي يمنحها المهرجان من أهم الجوائز السينمائية المرموقة في أوروبا إلى جانب جائزة السعفة الذهبية لمهرجان كانّ في فرنسا وجائزة الأسد الذهبي لمهرجان البندقية السينمائي.

وتختار لجنة التحكيم دائما أفلام مختلفة من جميع أنحاء العالم، أما جوائز المهرجان فهي الدب الذهبي والدب الفضي، والذي يمثل رمزاً لمدينة برلين العاصمة الألمانية.