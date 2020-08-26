كارين رزق الله: “حاج بقى تخوفونا بالغول اللي كل مرة بتحركشوا فيه”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 3 ساعات

ككلّ اللبنانيين، ترك انفجار مرفأ بيروت أثراً سيئاً في نفوس المواطنين، إذ تأثر الشعب اللبناني والفنانين كافة، وكل منهم عبّر عن حزنه وغضبه بطريقة معينة.

وتشابهت غالبية آراء المشاهير الذين أبدوا امتعاضاً كبيراً من الوضع ومن الكارثة التي وقعت في مرفأ بيروت عشية 4 آب.

وفي هذا السياق، عبّرت الكاتبة والممثلة كارين رزقالله عبر “تويتر” عن امتعاضها من السلطة السياسية.

وقالت: “ولك حاج بقى تخوفونا بالغول اللي كل مرة بتحركشوا فيه (بالاتفاق معو) تيجي يعملنا قتلة! ولك حللوا عنو تركوه! كل ما تخافوا عوجودكن بتقرصوه قرصة زغيرة بيجي بولع البلد وبدمرو وبكسرنا وبرجعنا سنين لورا بموتو ميات والخساير بمليارات وهوي بمتلو شخص”.

وانهالت التعليقات المؤيدة والمعارضة للأحزاب. وعادت وكتبت: “مسرحيتكن انتو والعدو ( هيك عأساس ) ما بقى تقطع حتى عاللي كانوا مصدقينكن ! نعم لحياد لبنان”.

Advertisements

وأضافت: “اهضم شي انو كل اللي مش من رأيي عم بسبوني ! حكي فيو قلة اخلاق بس لأني مش من رأين !!!! العمى ! استحليت حدا يقول انو بخالفني الرأي بتهذيب ! وبيحكو بالعيش المشترك “.

وتابعت: “ما بقى يتحزر شو انتمائي ! انا انتمائي لبنان”.

وتأتي درت الفعل القوية لرزق الله على أث انفجار مرفأ بيروت والذي أودى بحياة أكثر من 170 ضحية وأكثر من 6000 جريج.

ولا تزال السلطات المعنية تبحث عن عشرات المفقودين.

واليوم، أكثر من 300 ألف عائلة فقدت منزلها ورزقها وكل ما تملك بسبب جشع السلطة.