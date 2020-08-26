تراند اليوم : محمد رمضان يستعرض عضلاته أمام الجمهور – اتفرج

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، بفيديو جديد له اثناء رحلته الي دبي ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”

وظهر محمد رمضان بالفيديو على الطائرة ، وهو يؤدي التمارين الرياضية الشاقة على أغنية ” نمبر وان

وشارك محمد رمضان في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.