تراند اليوم : فنانة شهيرة: “مش لاقية راجل يملى عيني”

خرجت الفنانة شمس الكويتية، بفيديو مفاجئ على متابعيها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ترد فيه على تقدم ثلاثة

أشخاص للزواج منها، وسط إغراءات مالية .

وسخرت شمس في فيديو لها من أحدهم بعد أن قال لها إنه حاصل على شهادة (بترول) فردت وفقاً لـ (تركيا الآن): “واحد قولتله المستوى الفكري لازم يكون متقارب قالي أنا عندي شهادة خريج بترول.. ويش دخل الشهادة في التقارب الفكري.. أنت جاي تتوظف في أرامكو”.

وأضافت شمس: “رسالة لكم أنتم الثلاثة.. أنا ما أبغى أتزوج تعبت من الرفض وتعبت أقول لأ ولكن توصل لمرحلة إن يجيني ناس

يقولولي فلان مرسلني مو قولتلك لأ توسط ناس ليش”.

وأكدت شمس أنها لن تقتنع بوساطة أحد لافتًة إلى أنه ليس إنجازًا أن تتزوج المرأة وتُنجب أطفالًا..فالكلاب والقطط في الشوارع

يفعلونها وينجبون، إذا فليس إنجازًا للمرأة أن تفعل ذلك، معقبًة: “أنا راضية ينقال عني عانس الفنانة عانس راضية ينقال عني أرملة وكل شي أنا جربت الحياة وتزوجت وتطلقت ورحت وجيت وخلاص أنا مكتفية.. حلوا عني عشان في وجه تاني ما حابة يطلع أنا ما أبغى أتزوج.

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وأردفت شمس: “كلامي لفانزي ترضون يجيكم حد عاوز يتزوجكم غصب ويسوي إغراءات غصب أنا بجيبلك وأنا بحطلك هي المرة تنشرى.. أنا ما ابيك لو تجيبلي العالم وأنا للحين مو شايفة رجال يملى ذا العين والله ومحمد رسول الله إن لو جه الرجال اللي يملى عيني قسمًا بجلال ربي لو ما عنده ياكل لكن يملى عيني راح أتزوجه “.

وتابعت قائلةً: “إذا الشباب نفسهم يقولون ما عاد في رجال كيف أنا مرة وأقول في رجال ما عاد في.. أنا ماني شايفة للآن الرجلاللي يغريني يخليني أركض وراه.. أنا لو بغيت حد راح اركض وراه وأقول على سنابي أنا شمس أبغى فلان وراح أتقدمله واطلبه للزواج “.