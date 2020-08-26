تراند اليوم : الكرباج سلمى الشيمي بتقولكم حلووووو يا مووووز – اوعى الطاقة تبهدلك

الفاشونيستا سلمي الشيمي ظهرت بجلسه تصوير جديدة و متميزه وبلوك متميز جدا جعلها تتربع على عرش جلسات التصوير فى مصر، حيث ظهرت في الصور وهي واقفة بجوار عربية موز، وكتبت عليها قائلة: الله يعينكم يالي أدائي ده بيغلبكم.. حلووووو يا مووووز”.

فهي فتاه جميله جذابه تخطف القلوب بطلتها الجميله وبادائها فى جلسات التصوير و تميزت سلمي الشيمي فى جميع جلسات التصوير الخاصه بها انها تخنار الاماكن ونوع اللوكات التى تقم بها.

واختلفت كل اللوكات عن بعضها ويتنبا لها المهتمون انها ستصبح عارضه ازياء عالميه فى فتره قصيره وقريبه.

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