تراند اليوم : عاجل – وفاة الممثل السعودي محمد حمزة

توفي الممثل السعودي الكبير، محمد حمزة، يوم الأربعاء، عن عمر يناهزُ 87 عاما، بعد مسار حافل في الأعمال الدرامية الخليجية والعربية.

ونعى الوسط الثقافي في السعودية، الفنان الراحل، مذكرا بمواهبه المتعددة ومناقبه التي أثمرت عددا كبيرا من الأعمال العالقة في ذهن المشاهد العربي.

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وغرد الممثل السعودي، فايز المالكي، “لاحول ولا قوة الا بالله، هذا مصير كل حي ونهاية كل شيء، أسأل الله أن يرحمك ويغفر لك ويحسن عزاء أهلك ومحبيك”.

وكتب الباحث والناقد المختص في الفن السعودي، محمد سلامة، ان الراحل كان معروفا بدوره الفعال والريادي في الساحة الفنية السعودية كممثل ومؤلف ومنتج.