تراند اليوم : ياسمين الخطيب هتخليك تعشق اللون الابيض – اتفرج

نشرت الفنانة وإلاعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير خضعت لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت ياسمين الخطيب قلوب متابعيها بإطلالة جذابة حيث ترتدي فستان ابيض شفاف ابرز انوثتها .

قدمت ياسمين الخطيب مؤخرًا مع الإعلامي تامر أمين برنامج «آخر النهار»، الى ان انتهت مدة تعاقدها مؤخرًا.

يذكر أن ياسمين الخطيب تشارك كممثلة لأول مرة في فيلم “طلعت حرب 2″، الذي انتهى تصويره مؤخرا ومن المنتظر عرضه قريبا، وهو من بطولة أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، ‏شيري ‏عادل، دلال عبد العزيز، إنتاج ‏محسن علم الدين، إخراج مجدي أحمد علي.