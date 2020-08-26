شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تشوّق محبيها لفيديو كليب أغنيتها "بحبك وبرتاحلك" والان مع التفاصيل

الفنانة المصرية أنغام

شوّقت الفنانة المصرية أنغام محبيها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لفيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "بحبك وبرتاحلك"، ونشرت أنغام عبر حسابها فيديو قصير من الكليب ظهرت فيه ترتدي فستاناً أبيض فضفاض معتمدة تسريحة شعر منسدلة ووردة في شعرها وأقراط باللون الأخضر.



وتقول في كلمات الأغنية :"أنا .. أنا بحبك" وعلقت على الفيديو قائلة :"استنوا كليب أغنيتي الجديدة بحبك وبرتاحلك .. قريبًا".

يذكر أن الفنانة المصرية أنغام قد انفصلت مؤخراً عن الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم وكان آخر تعامل بينهما ألبوم بعنوان "حالة خاصة جداً".

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