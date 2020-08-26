أنطونيو بانديراس يعلن مصيره مع فيروس كورونا

الأربعاء 26 أغسطس 2020

الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس Advertisements

اعلن الممثل الإسباني ​أنطونيو بانديراس​، شفاءه من فيروس كورونا​ بعدما أصابه يوم 10 آب الجاري. ونشر بانديراس صورة مركبة له وهو يقوم بركل الفيروس بقدمه تعبيرًا عن انتصاره عليه، وعلّق على الصورة قائلاً: "بعد 21 يومًا من الحجر يمكنني القول إنني الآن تغلبت على عدوى الـ كوفيد 19".



واضاف الممثل العالمي: "أنا تعافيت، وأفكر في الذين لم يحالفهم الحظ مثلي، وعانوا أكثر مني، أتمنى لهم القوة ولمن يحاربون المرض حاليًا".

الجدير ذكره أن إصابة بانديراس بالفيروس سببت صدمة كبيرة لجميع محبيه، حيث كتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "أريد أن أعلن أنه اليوم، 10 أغسطس، أنني أجبرت على الاحتفال بعيد ميلادي الستين في الحجر الصحي، بعد أن ثبتت إصابتي بفيروس كورونا".