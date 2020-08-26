الأربعاء 26 أغسطس 2020

موجة غضب إثر عرض منزل نزار قباني للبيع ومطالبات لـ كاظم الساهر بشرائه

انتشر كالنار في الهشيم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور تشير إلى أن منزل الشاعر السوري الراحل نزار قبانى في دمشق معروض للبيع، وتناقل متابعون صورًا لمنزل نزار قباني، برفقة “اليافطة” المدوّن عليها إعلان بيع منزله، وسط إشادة بمدخله وغرفه وكيف أنه كان أشبه بقارورة عطر تخطف الحواس الخمس لشاعر استوحى مجمل قصائده من كل نبتة وكائن حي فيه كما وصفه سابقًا.



هذا الأمر أثار استهجان العديد منهم حتى وصل الأمر بإحدى الإعلاميات السوريات لمطالبة الفنان العراقي كاظم الساهر​ بشرائه لأنه أولى به بسبب غنائه لقصائد كثيرة للشاعر الراحل وعلاقته التي كانت مميزة معه، فيما تساءل البعض الآخر عن حقيقة الأمر

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يقع منزل الشاعر نزار قباني في حي مئذنة الشحم بوسط مدينة دمشق القديمة، وهو على مقربة من سوق البزورية الشهير ومنطقة باب صغير.

وتفاوتت التعليقات بين من أوضح أن بيع منزل قباني لم يحدث وأنه ملك لورثته وتحتفظ وزارة الثقافة السورية بالإشراف عليه.

وكتبت أخرى تقول: “هذي دمشق وهذي الكأس والراح إني أحب وبعض الحب ذباح هذي دمشق التي كنت تخاطبها وتتغنى بجمالها تعرض منزلك للبيع يا نزار كنت اعتقدت أن دموعي جفت ولكن كل يوم يقطعوا قطعة من جسدي ويعرضوها للبيع.

وحتى اللحظة لم يصدر بيان يوضح حقيقة الأمر من عدمه.