ما الذي يجمع بين بلقيس وعيضة المنهالي؟

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة بلقيس عن عمل جديد لها يجمعها بالفنان الإماراتي عيضة المنهالي، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها في تويتر قائلة: “قريباً ديو يجمعني مع النجم المتألق عيضة المنهالي”

وأضافت بلقيس بأن العمل سيبصر النور قريباً وستكون الأغنية من كلمات الصامل، وألحان: عيضة المنهالي، توزيع: مهند خضر، مكس وماستر: م.جاسم محمد.

يذكر أن أحدث أغنية لبلقيس التي حملت عنوان ” La Vie Is Good” حققت نجاحاً ملحوظاً وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بها في ظل أزمة كورونا، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية لتكون بذلك ثاني أغنياتها بهذه اللهجة بعد “تعالى تشوف” وهي من كلمات “يونس آدم” وألحان “محمد الرفاعي”.