شكرا لقرائتكم خبر عن أدمن حساب كاظم الساهر يرسل رسائل للتعرف على المعجبات.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع "إنستجرام"، فيديو يرصد تعارف أدمن صفحة النجم كاظم الساهر على الفتيات باسمه، وأن المسئول عن صفحة النجم يرسل رسائل لمعجبات الفنان لفتح مجالا للتعرف عليهن.

يعتبر الفنان كاظم الساهر - قيصر الغناء العربى كما لقبه الشاعر الكبير نزار قبانى - من أشهر مطربى الوطن العربى، وهو مؤلف أغاني وملحن يتقن العزف على عدة آلات موسيقية وقد نجح الساهر في بيع 100 مليون نسخة ألبوم غنائي وحقق رقماً قياسياً في استقطاب أعلى نسبة حضور في حفلات الغناء العربي على الإطلاق.

وكان النجم كاظم الساهر طرح مؤخرا أغنية سنجل جديدة باسم "آه وأهين"، وهي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه، وهي الأغنية الذي قرر أن يهديها لجمهوره العربي في عيد الحب الماضى.

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وكان المطرب العراقى كاظم الساهر قد طرح نسخة جديدة من أغنيته الوطنية "سلام عليك"، والذى جاء بلحن يختلف قليلًا عن اللحن السابق للأغنية، ويأتى التوزيع الجديد للأغنية.

كما وجه النجم العراقي ​كاظم الساهر​ رسالة دعم إلى شعب لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت وخلف وراءه آلاف الضحايا ما بين شهداء ومصابين، إضافة إلى دمار كبير في العاصمة بيروت، ونشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، فيديو يقول به :"ما أقوى الشعب العربي أمام المحن.. تحملهم الجروح والأزمات المستمرة.. كم يثبت قوتهم وقدرتهم وأصالتهم وتمسكهم بوطنهم".

وأضاف: "أحبائي في لبنان كلنا معكم.. شكراً لكم.. شكراً لجهودكم، شكراً لجهود أبطال الصليب الأحمر، الذين يعملون ليل نهار لمساعدة الناس... أتمنى من الجميع أن يساهم".