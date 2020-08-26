شكرا لقرائتكم خبر عن دلوعة السينما فى صورة نادرة خلال الأشهر الأولى من عمرها عام 1931 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عشاق ومحبو الفنانة القديرة الراحلة شادية، عبر حساباتهم على إنستجرام عن صورة نادرة للنجمة الراحلة يتم نشرها للمرة الأولى منذ 89 عاما، وتحديدا بعد ولادتها بأشهر قليلة وقبل أن تكمل عامها الأول، حيث إنها من مواليد 8 فبراير عام 1931.



شادية خلال الأشهر الأولى من عمرها

واعتاد عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر قبل للراحلة من خلال حسابهم ???????????????????????? شــادية، وكان آخرها الصورة التى التقطت بعد اعتزالها للفن، حيث ظهرت مرتدية الحجاب فى الصورة التى تم التقاطها فى إحدى المناسبات الاجتماعية.

كما كشف عشاق النجمة الراحلة شادية، مؤخرا عن صور نادرة جمعتها مع الفنان الكبير محمود ياسين، تعود لنحو 46 عاما، من كواليس تسجيل المسلسل الإذاعى "سنة أولى حب" الذى أذيع فى موسم دراما رمضان الإذاعى عام 1974 عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط.





مسلسل "سنة أولى حب" كتبه الكاتب الكبير الراحل مصطفى أمين، من الزنزانة 98، وبطولة عدد كبير من نجوم وعمالقة الفن، منهم شادية، محمود ياسين، نيللى، محمود مُرسى، أحمد مظهر، محمود المليجى، تحية كاريوكا، عُمر الحريرى، مريم فخر الدين، يوسف فخر الدين، وداد حمدى، أمينة رزق، شفيق نور الدين، عبد العظيم عبد الحق، عبد العليم خطاب، فرج النحاس، إبراهيم الشامى، سعد الغزاوى، رُشدى المهدى، ناهد سمير، محمد وفيق، ممدوح طنطاوى، محمد شاكر، ألحان بليغ حمدى، محمد حمزة، أحمد صالح، إخراج محمد علوان.