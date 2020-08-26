شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل صور الإعلامية الراحلة عفاف عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الإعلامية عفاف عبد الرازق إحدى نجمات الجيل الأول فى التليفزيون المصرى ومن نجمات ماسبيرو، عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة، وقدمت برامج مهمة منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربى" و"مجلة التليفزيون"، الذى استمر لسنوات طويلة، لذلك شاهد فى التقرير التالى أجمل صور الراحلة عفاف عبد الرازق.





Advertisements



وأقيمت جنازة الإعلامية الكبيرة عفاف عبد الرازق فى مسجد حسن الشربتلى بعد صلاة الظهر، وحضر من أقاربها عمرو ورحاب رجائى أبناء شقيقها أحمد رجائى وأصدقاء ابنة أختها المذيعة الراحلة نرمين عصام، والإعلامية الشابة سها سعيد.

وتوفيت الإعلامية القديرة عفاف عبد الرازق، صباح اليوم الاربعاء أرملة الصحفى الكبير نبيل عصمت، وواحدة من رواد التليفزيون المصرى، ومن أشهر البرامج التى قدمتها مجلة التليفزيون، والأرض بتتكلم عربى و بكره وبعده.

كما نعى الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية الإعلامية الراحلة عفاف عبد الرازق، حيث كتب على حسابه بموقع فيس بوك "البقاء والدوام لله وحده

انتقلت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة عفاف عبد الرازق التى تنتمى إلى الجيل الرائد من نبيلات الإعلام المصرى والعربى.. صوت مميز وثقافة ووعى وخلق على مدار سنوات طويلة".

وأضاف أباظة "تعتبر عفاف عبد الرازق من الجيل الأول فى التليفزيون المصرى ومن نجمات ماسبيرو، عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة، وقدمت برامج مهمة منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربى" و"مجلة التليفزيون"، الذى استمر لسنوات طويلة..للفقيدة الكبيرة دعواتنا برحمة ومغفرة من الله سبحانه وتعالي وأسكنها الجنة بفيض رحمته مع الشهداء والصديقين".