شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زكريا يكتب: محمد سامى انطلق موهوبا وترك بصمة مع كل نجم عمل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع المخرج محمد سامى فرض اسمه كواحد من أبرز المخرجين على الساحة الفنية على مدار الـ 10 سنوات الماضية، وتحديداً منذ خوض تجربته الأولى فى الإخراج عام 2011 وهو بسن 27 عاماً، عندما قدمه النجم تامر حسنى لأول مرة فى مسلسل "آدم" الذى خاض به تامر حسنى هو الآخر تجربته الأولى فى الدراما التليفزيونية.



المخرج محمد سامى

محمد سامى، الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم الأربعاء، انطلق فى عالم الإخراج كمخرج كبير رغم صغر سنه وقتها، إلا أنه فى مسلسل "آدم" أثبت أنه مخرج قادم بقوة على الساحة الفنية، وهو ما حدث بالفعل وقدم سامى العديد من الأعمال مع كبار النجوم الذين كانوا يبحثون عنه لتولى مسئولية إخراج أعمالهم.



محمد سامى

وعلى مدار الـ9 سنوات الماضية أثبت محمد سامى أنه مخرج صاحب بصمة كبيرة فى كل عمل يقدمه، وهو ما ظهر بشكل واضح بأن كل مسلسل يقدمه يكون الأنجح لبطله مقارنة بباقى الأعمال التى قدمها، فمسلسله مع تامر حسنى "آدم" يعد الأنجح لنجم الجيل، خاصة أنه قدم بعد ذلك "فرق توقيت" ولم لن يحالفه النجاح باعتراف تامر نفسه.

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محمد سامى وتامر حسنى

نفس الأمر بالنسبة للنجم محمد رمضان إذ أخرج محمد سامى أنجح مسلسلين له وهما "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه وتصدر وقتها نسب المشاهدة وكان لا حديث يعلوا على أحداثه فى الشارع المصرى، وأعاد هذا النجاح مع رمضان مرة أخرى فى "البرنس" رمضان الماضى وكان العمل الأكثر مشاهدة وتفاعلا جماهيريا فى الموسم.



محمد سامى ومحمد رمضان

ويأتى الدور على أحمد السقا الذى لم يكن له حظاً فى الدراما، ليقدم مع محمد سامى معه مسلسل "ولد الغلابة" رمضان قبل الماضى وحقق نحاجاً كبيراً، بل وأصبح العمل الأكثر نجاحاً لأحمد السقا فى الدراما الرمضانية بعد تقديمه أكثر من مسلسل فى السنوات الأخيرة مثل "الحصان الأسود" و"ذهاب وعودة" وأيضاً "خطوط حمراء" وكلهم لم يلقوا نفس النجاح الذى وصل له "ولد الغلابة".



محمد سامى واحمد السقا

وكذلك بالنسبة للنجمة غادة عبد الرازق التى قدمت أكثر أعمالها نجاحاً فى الدراما بصحبة محمد سامى فى مسلسلى "مع سبق الإصرار" عام 2012، و"حكاية حياة" عام 2013، وبعدها انفصلا الثنائى فنياً وسلك كل منهما طريقاً بعيداً عن الآخر فى العمل، إلأ أن غادة عبد الرازق منذ هذين العملين لم تحقق نجاحاً يضاهيهما.