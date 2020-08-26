تامر حسني يعتذر لجمهوره: آسف نكدت عليكم

رنا صلاح الدين - وجه الفنان المصري تامر حسني، رسالة اعتذار لجمهوره بعد طرحه أغنيته الأخيرة "لينا حياة بعدين"، والتي طرحها كتتر لمسلسل مدرسة الحب.

تامر حسني، قال في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام": "صباح الهنا يا أغلى ناس على قلبي أنا.. أنا آسف لو أغنية "لينا مكان بعدين" نزلت في وقت فيه ناس سايبين بعض.. أنا شايف كمية وجع وآلم وجراح في التعليقات مش طبيعية.. كام يوم وهغيرلكم المود خالص ودا وعد".

من ناحية أخرى يستعد تامر حسني، لطرح أغنية جديدة راقصة مع الفنان محمود العسيلي انتهى مؤخرًا من تصويرها في الساحل الشمالي، وسيطرحها خلال أيام باسم "اختراع" وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم.

تامر حسني

يذكر أن مسلسل "مدرسة الحب"، يقدم الجزء الثالث منه وهو من بطولة أمير كرارة، و جومانا مراد، ومصطفى قمر وعدد كبير من النجوم.