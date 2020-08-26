ليليا الأطرش ترد على منتقدي جرأتها

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رنا صلاح الدين - ردت الفنانة السورية ليليا الأطرش، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ملابسها الجريئة التي تظهر بها في جلسات التصوير التي تخضع لها.
ليليا الأطرش قالت في تصريحاتها لبرنامج ET بالعربي: "الناس رافضة تشوفني كاليليا أنا من الناس اللي ما بحب أعلق ولا أجادل كثيرًا أو أتوقف على شيء، ولا أعاند وأحب أن يراني الناس بطريقة جديدة واترك حالي وأطلع من الأشياء التي قدمتها قبل وأنا أحب حالي وحاسة حالي بشبه حالي".
ليليا الاطرش
وكانت ليليا، قد خضعت مؤخرًا لجلسة تصوير جريئة تعرضت بسببها للكثير من الانتقادات، خاصة بعد دورها في مسلسل "باب الحارة"، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية على مستوى الوطن العربي.
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